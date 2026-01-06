Inzamelingsactie Stadsherstel voor Vondelkerk ruim over ton heen

AMSTERDAM (ANP) - De teller van de inzamelingsactie van Stadsherstel voor de verwoeste Vondelkerk in Amsterdam staat dinsdag om 10.40 uur op 112.652 euro. Tot dusver kwam het geld van 1775 donateurs. Zondagavond stond het bedrag op 92.779 euro.

Bij de kerk woedde in de nieuwjaarsnacht een grote brand. Het geld van de actie is bedoeld om het gebouw te herstellen. De actie loopt nog. Stadsherstel benadrukt op zijn website dat er geen belasting hoeft te worden betaald over de donaties, vanwege een ANBI-status. Ook Stichting Hart voor het Vondelpark startte na de brand een inzamelingsactie. Op de site van de stichting staat dat het opgehaalde bedrag van 10.602 euro na overleg is overgemaakt naar Stadsherstel, de eigenaar van de Vondelkerk.

Dinsdag is er een bewonersavond voor mensen die in de buurt van de Vondelkerk wonen. Daar leggen de gemeente, brandweer, politie, Stadsherstel en Monumentenzorg uit wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens omwonenden was er vuurwerk in het spel.