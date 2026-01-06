ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inzamelingsactie Stadsherstel voor Vondelkerk ruim over ton heen

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 12:40
anp060126127 1
AMSTERDAM (ANP) - De teller van de inzamelingsactie van Stadsherstel voor de verwoeste Vondelkerk in Amsterdam staat dinsdag om 10.40 uur op 112.652 euro. Tot dusver kwam het geld van 1775 donateurs. Zondagavond stond het bedrag op 92.779 euro.
Bij de kerk woedde in de nieuwjaarsnacht een grote brand. Het geld van de actie is bedoeld om het gebouw te herstellen. De actie loopt nog. Stadsherstel benadrukt op zijn website dat er geen belasting hoeft te worden betaald over de donaties, vanwege een ANBI-status. Ook Stichting Hart voor het Vondelpark startte na de brand een inzamelingsactie. Op de site van de stichting staat dat het opgehaalde bedrag van 10.602 euro na overleg is overgemaakt naar Stadsherstel, de eigenaar van de Vondelkerk.
Dinsdag is er een bewonersavond voor mensen die in de buurt van de Vondelkerk wonen. Daar leggen de gemeente, brandweer, politie, Stadsherstel en Monumentenzorg uit wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren.
De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens omwonenden was er vuurwerk in het spel.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Loading