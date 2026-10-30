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Onderzoek in VK naar Meta om nieuwe voorwaarden voor media

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/AFP) - De Britse mededingingsautoriteit CMA onderzoekt nieuwe voorwaarden van Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram zou met de voorwaarden mediacontent mogen gebruiken voor zijn eigen producten, zonder dat bedrijven daar voldoende keuzevrijheid over krijgen.
Het Amerikaanse techbedrijf zou content van websites van nieuwsuitgevers, die gebruikmaken van bijvoorbeeld Facebook, kunnen gebruiken om eigen producten te ontwikkelen en aan te bieden. Uit het onderzoek moet blijken of die voorwaarden nieuwsuitgevers en andere contentbedrijven onevenredig benadelen, stelt de CMA.
Duizenden Britse bedrijven zijn afhankelijk van Meta om klanten en publiek te bereiken. De toezichthouder onderzoekt of Meta met die voorwaarden "misbruik maakt van een machtspositie".
"We hebben zorgen gehoord van nieuwsuitgevers en andere bedrijven en gaan snel onderzoeken of de voorgestelde wijzigingen van Meta in strijd zijn met het mededingingsrecht", zegt Sarah Cardell, topvrouw van de CMA. Meta heeft het invoeren van de nieuwe voorwaarden al uitgesteld.
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