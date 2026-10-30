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Afbouw fossiel is prioriteit voor Nederland bij klimaattop

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het uitfaseren van het gebruik van olie, kolen en gas is voor Nederland een belangrijk thema op de aanstaande VN-klimaattop in Antalya, de COP31 die op 9 november begint. Klimaatminister Stientje van Veldhoven noemt deze "transitie weg van fossiele brandstoffen" in een brief aan de Tweede Kamer een "dwarsdoorsnijdende prioriteit" tijdens de top.
Eerder dit jaar organiseerde Nederland samen met Colombia een speciale conferentie over dit thema, waarvan de resultaten tijdens de top in Antalya worden gepresenteerd.
Ook de nationale 'routekaart' die het kabinet heeft opgesteld om op een verantwoorde manier van fossiele brandstoffen af te komen, krijgt in Antalya een internationaal podium. In dit plan, dat vorige maand werd gepubliceerd, staat dat Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen in 2050 wil "minimaliseren", maar concrete einddata voor olie, kolen en gas ontbreken. Eerder dit jaar kwam Frankrijk in een nationale routekaart wel met zulke deadlines. Ook Duitsland presenteerde vorige maand een nationale routekaart.
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