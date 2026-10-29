Onderzoek Kadaster: kwart nieuwbouw komt in vier grote steden

APELDOORN (ANP) - Ruim een kwart van de nieuwe woningen wordt de komende jaren in de vier grootste gemeenten van Nederland gebouwd. Dat meldt het Kadaster na onderzoek. Het aandeel appartementen wordt in de komende jaren ook een stuk groter, hoewel dit soort woningen wel iets kleiner wordt in oppervlakte. Het onderzoek baseert zich op woningen die al zijn vergund of in aanbouw zijn.

Volgens het Kadaster werd er in de afgelopen vijf jaar 18 procent van de nieuwbouw in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gebouwd. Dat loopt de komende jaren op tot 27 procent. Op dit moment worden de meeste woningen gebouwd in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook in die provincie is de bouw vooral rond de grote steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.

Van alle woningen die in de komende jaren worden gebouwd, is driekwart een appartement. Dat was in de afgelopen vijf jaar nog ongeveer de helft. Ook in de categorie koopwoningen stijgt het aandeel appartementen. Eerder was 17 procent een appartement, maar de komende jaren wordt dat 42 procent. Wel worden dat soort woningen vaker minder groot gebouwd. Tien jaar geleden was 22 procent van de appartementen nog groter dan 90 vierkante meter. Dat is de komende jaren nog 13 procent. Ook het aantal appartementen per gebouw neemt in de grote vier steden toe. Tien jaar geleden waren dat er gemiddeld vijftien, maar dat worden er 38 woningen per complex.

Bij eengezinswoningen is de tendens ook dat ze kleiner worden. Daar is 22 procent van de nog te bouwen woningen kleiner dan 100 vierkante meter. Dat was vijf tot tien jaar geleden nog 9 procent.