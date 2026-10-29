Pensioenfonds PME rekent op flinke pensioenverhoging

DEN HAAG (ANP) - PME, het pensioenfonds voor de metalektro, verwacht de pensioenen volgend jaar fors te kunnen verhogen als het fonds overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. "Als de economie en de rente geen grote schommelingen vertonen, kunnen onze pensioengerechtigde deelnemers gemiddeld genomen rekenen op een verhoging van hun pensioen in 2027 met 12,6 procent", zegt PME-bestuurder Alae Laghrich in het kwartaalbericht van het fonds.

PME beheert de pensioenen van bijna 635.000 (oud-)werknemers in de metaal- en techindustrie. Enkele andere grote fondsen, zoals zorgfonds PFZW en bpfBOUW gingen begin van dit jaar al over en verhoogden de pensioenen toen eveneens flink, omdat ze in het nieuwe stelsel minder buffer hoeven aan te houden.

Laghrich waarschuwt wel dat hij deelnemers nu alleen nog een inschatting van de pensioenen van volgend jaar kan geven. "Het definitieve bedrag staat pas begin volgend jaar vast. In februari 2027 ontvangen zij een brief met hun definitieve nieuwe maandbedrag, en in maart staat dit op de rekening inclusief de nabetaling over januari en februari."

Ook ambtenarenpensioenfonds ABP gaat per 1 januari over naar het nieuwe stelsel. Het grootste pensioenfonds van Nederland zegt nu nog geen inschatting van de pensioenen van volgend jaar te kunnen geven. "Op de financiële markten was het derde kwartaal opnieuw onrustig. De oorlog in het Midden-Oosten laaide op en de rente steeg fors door de almaar toenemende overheidsschulden in onder andere de Verenigde Staten en Frankrijk. De stijgende rente zorgde voor een negatief beleggingsrendement", geeft bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen aan.

Door de stijgende rente daalden de pensioenverplichtingen echter ook. Dat is gunstig voor de financiële positie van de pensioenfondsen. Bij ABP is de zogenoemde dekkingsgraad eind september toegenomen tot ruim 132 procent, bijna even hoog als die van PME. Daarmee hadden de fondsen voor iedere 100 euro aan toegezegd pensioen meer dan 132 euro in kas. Van Wijnen geeft aan dat ABP daarmee een "goede uitgangspositie" heeft.

Een aantal jaar geleden werd besloten tot een vernieuwing van het pensioenstelsel, omdat mensen steeds ouder worden, meer van baan wisselen en omdat oude pensioenbeloftes eerder vaak niet konden worden waargemaakt. In het nieuwe stelsel worden niet langer beloftes gedaan over hoe hoog de pensioenuitkeringen zullen zijn. Door kleinere verplichte buffers kunnen pensioenen in principe eerder omhoog, maar ook sneller omlaag in slechte tijden.