ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoek: Nederlanders rijden meer ondanks hogere prijs aan pomp

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 14:20
anp070526125 1
DEVENTER (ANP) - Nederlanders zijn afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel.
Onderzoekers keken naar ruim 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten tussen 16 februari en 27 april. Voordat de prijzen aan de pomp hard stegen reden automobilisten wekelijks gemiddeld 188 kilometer. In de weken erna liep dit op tot ruim 210 kilometer.
Deskundige Peter van der Mede van Goudappel noemt de cijfers "opvallend". De ervaring leert volgens hem dat automobilisten prijsbewust zijn en hun gedrag aanpassen aan de hoogte van de prijzen.
Goudappel ontdekte dat het aandeel tankbeurten over de grens in België wel met bijna 40 procent opliep. Ook in Duitsland gingen Nederlanders vaker tanken, al was die toename minder groot. "We zijn dus anders gaan rijden, niet minder", concludeert Van der Mede.
loading

POPULAIR NIEUWS

46430920_m

Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

cancer-penis

"Het verwijderen van 30% van mijn penis heeft mijn leven gered, maar het bekijken van de beelden was gruwelijk"

6625e0ef 04a1 47da 9470 4ed41473775e

Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

ozempic_karikatuur

De keerzijde van Ozempic: wie afvalt met een prikje wordt harder veroordeeld dan wie dik blijft

ANP-557509500

Duckface is uit, maak kennis met de Gen Z-pruillip inclusief dead stare

Loading