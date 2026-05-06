Toen bouwkundig ingenieur Alastair Munro (49) uit Inverness een klein bultje op zijn penis opmerkte, wachtte hij zes weken voordat hij naar de huisarts ging. Die beslissing had hem het leven kunnen kosten. De huisarts stelde direct vast dat het waarschijnlijk kanker betrof – een vermoeden dat een week later door een uroloog in Raigmore werd bevestigd. Drie maanden na het eerste opmerken van de knobbel kreeg Alastair officieel te horen dat hij peniskanker had, een zeldzame aandoening die in Schotland jaarlijks slechts 80 tot 90 mannen treft en in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 700. De BBC vertelt zijn verhaal.

Een complexe operatie van zeven uur

De behandeling van Alastair vereiste een ingrijpende operatie van zeven uur, uitgevoerd door uroloog CJ Shukla in het Western General Hospital in Edinburgh. Tijdens de ingreep werden de tumor en 30% van Alastairs penis verwijderd. Omdat de kanker zich ook had uitgezaaid naar de lymfeklieren in zijn lies, moesten deze eveneens worden weggehaald. De artsen reconstrueerden vervolgens zijn penis met behulp van een huidtransplantatie van zijn dij.

De operatie werd gevolgd door een cameraploeg van de BBC voor de documentaireserie 'Surgeons: At The Edge of Life'. "Ik moet toegeven dat ik het behoorlijk gruwelijk vond, om eerlijk te zijn," zei Alastair over het bekijken van de beelden. "Je ziet in het programma dat ik een grote bloeding krijg. Toen ik het bekeek, zei ik: 'Nou, niemand heeft me daarover verteld.'"

Tweede operatie en radiotherapie

Zes weken na de eerste ingreep moest Alastair opnieuw onder het mes voor een operatie van drieënhalf uur, nadat bleek dat er nog een kleine hoeveelheid tumorweefsel aanwezig was. Er was een kans van 50% dat de kanker zich naar zijn bekkengebied zou verspreiden. "Ze kunnen pas vaststellen of het kanker is als ze in je lichaam kijken," legde hij uit. "Ze gaan door tot ze de kanker helemaal hebben uitgeroeid. Het klinkt misschien primitief, maar dat is precies wat ze doen."

Na de tweede operatie onderging Alastair nog een maand radiotherapie en werd hij in februari genezen verklaard. Door de operatie en bestraling ontwikkelde hij lymfoedeem, een zwelling van de huid, waardoor hij momenteel noch kan vrijen noch normaal kan plassen. Over ongeveer een jaar zal hij waarschijnlijk reconstructieve plastische chirurgie ondergaan om dit te verbeteren. Artsen hebben hem gewaarschuwd dat er een grote kans is dat de kanker binnen twee jaar terugkeert.

Bewustwording over een taboe ziekte

Als je een man bent kun jij ook kanker aan je penis krijgen.Het doel van Alastairs deelname aan de BBC-documentaire is bewustwording creëren over mannenkanker. "Als er één persoon is die iets met zijn penis heeft maar te beschaamd is om naar de dokter te gaan en hij kijkt naar dit programma en zegt 'ik ga maar beter naar de dokter', dan is dat in feite het hele doel ervan," verklaarde hij.

Volgens chirurg CJ Shukla heeft Schotland de hoogste incidentie van peniskanker in het Verenigd Koninkrijk. "De projectie is dat het tegen 2030 tot 2040 alleen maar hoger en hoger zal worden, dus we moeten voorbereid zijn om deze patiënten goed te verzorgen," waarschuwde Shukla. Hij benadrukt dat veel patiënten twee of drie maanden wachten voordat ze een arts zien, vaak uit schaamte.

Let op deze symptomen

Peniskanker heeft weinig symptomen in een vroeg stadium. Het kan beginnen met een klein plekje op de penis, meestal op de eikel of onder de voorhuid. Andere waarschuwingssignalen zijn afscheiding, pijn in de zwellichamen van de penis, korstjes of rode uitslag, steeds terugkerende ontsteking van de eikel, bloedverlies en een nare geur. In Alastairs geval zat de knobbel op de kop van zijn penis, was niet pijnlijk maar groeide geleidelijk, en op een bepaald moment merkte hij bloed op.

Risicofactoren voor peniskanker omvatten roken, obesitas, slechte hygiëne en het humaan papillomavirus (HPV), factoren die vaak gelinkt worden aan sociale deprivatie. Toch kan iedereen de aandoening krijgen, ongeacht leeftijd of sociale achtergrond.

Dankbaarheid voor levensreddende zorg

Ondanks de zware operaties en blijvende complicaties is Alastair sinds vijfeneenhalve maand weer aan het werk. Hij spreekt met grote waardering over zijn behandeling: "De zorg die ik kreeg was ongelooflijk. Ik kan er niets op aanmerken. Ik kan de NHS niet genoeg bedanken," zei hij. "Dr. Shukla heeft in feite mijn leven gered."

Het Western General Hospital in Edinburgh is een van slechts twee centra in Schotland die zeer zeldzame mannenkankers kunnen behandelen. Chirurg Shukla pleit voor meer verpleegkundig specialisten en psychologische ondersteuning voor patiënten met peniskanker. "Het is belangrijk dat mannen snel handelen," benadrukt hij.

De documentaire 'Surgeons: At The Edge of Life' met Alastairs verhaal werd uitgezonden op BBC Two en is beschikbaar op BBC iPlayer.