Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

Aan de zuidpunt van het Iberisch schiereiland, waar de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan elkaar bijna raken, voltrekt zich al decennia een milieuprobleem dat nauwelijks voorstelbaar is in modern Europa. In Gibraltar wordt het ongezuiverde afvalwater van bijna 40.000 inwoners en bedrijven rechtstreeks in zee geloosd, simpelweg omdat het gebied nooit een waterzuiveringsinstallatie heeft gehad.

Bij Europa Point, een plek die officieel beschermd natuurgebied is, stroomt het rioolwater dagelijks de zee in. Volgens de regering zorgt “natuurlijke verspreiding” voor voldoende verdunning. Maar milieuorganisaties spreken dat tegen. Lewis Stagnetto van de Nautilus Project beschrijft een ander beeld: natte doekjes en plastic die verstrikt raken in algen en zich ophopen op de rotsen.

De gevolgen reiken verder dan alleen zichtbare vervuiling. Ongezuiverd rioolwater kan giftige algenbloei veroorzaken, die zuurstof uit het water onttrekt en zeeleven verstikt. Daarnaast worden vissen en zeezoogdieren blootgesteld aan een mix van chemicaliën en microplastics, met risico’s voor hun voortplanting en gezondheid. Ook voor mensen vormt het een bedreiging, door de verspreiding van ziekteverwekkers en antibioticaresistentie.

Het probleem is niet nieuw. In 2017 oordeelde het European Court of Justice dat het Verenigd Koninkrijk de Europese regels overtrad door Gibraltars afvalwater niet te zuiveren. Maar na de Brexit verloor de Europese Commissie haar handhavingsmacht.

Oplossing in zicht

Pogingen om een waterzuiveringsinstallatie te bouwen strandden herhaaldelijk. Contracten vielen uiteen, financiering verdampte en politieke verantwoordelijkheid werd heen en weer geschoven. Inmiddels lijkt er beweging: in 2025 kreeg Eco Waters een 25-jarig contract om eindelijk een installatie te bouwen. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en een vergunningsaanvraag ligt op tafel.

Toch blijft de kritiek luid. De oppositiepartij Gibraltar Social Democrats spreekt van toeristische hotspots die “beschamend naar rioolwater stinken”. De regering wijst op jarenlange onderinvestering, ook onder eerdere bestuurders.

Ondertussen benadrukken autoriteiten dat de zwemwaterkwaliteit “uitstekend” is volgens metingen. Maar milieuorganisaties, zoals Oceana UK, vinden dat ontoereikend. Directeur Hugo Tagholm stelt dat het dumpen van rioolwater een “milieuschandaal” is en roept op tot onmiddellijke actie.

Terwijl elders in Europa miljarden worden geïnvesteerd in waterzuivering, blijft Gibraltar een opvallende uitzondering, een plek waar de zee nog altijd fungeert als afvoerputje.