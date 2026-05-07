Omzet McDonald's omhoog, grotere bestellingen in de VS

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - McDonald's heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de Amerikaanse fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt.

De omzet van 's werelds grootste fastfoodketen steeg met 9 procent tot 6,5 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Daarbij werd een nettowinst geboekt van bijna 2 miljard dollar, een toename van 6 procent. Volgens McDonald's was in bijna alle markten sprake van groei, waaronder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië en Japan. Wel is er volgens topman Chris Kempczinski sprake van uitdagende marktomstandigheden.

McDonald's introduceerde begin maart de Big Arch-hamburger in de VS die een premium alternatief voor de Big Mac moet zijn. Maar het bedrijf heeft ook goedkopere menu's om prijsbewustere klanten te trekken. McDonald's telt wereldwijd ruim 45.000 vestigingen in meer dan honderd landen.