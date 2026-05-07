ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Omzet McDonald's omhoog, grotere bestellingen in de VS

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 14:21
anp070526126 1
CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - McDonald's heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de Amerikaanse fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt.
De omzet van 's werelds grootste fastfoodketen steeg met 9 procent tot 6,5 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Daarbij werd een nettowinst geboekt van bijna 2 miljard dollar, een toename van 6 procent. Volgens McDonald's was in bijna alle markten sprake van groei, waaronder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië en Japan. Wel is er volgens topman Chris Kempczinski sprake van uitdagende marktomstandigheden.
McDonald's introduceerde begin maart de Big Arch-hamburger in de VS die een premium alternatief voor de Big Mac moet zijn. Maar het bedrijf heeft ook goedkopere menu's om prijsbewustere klanten te trekken. McDonald's telt wereldwijd ruim 45.000 vestigingen in meer dan honderd landen.
loading

POPULAIR NIEUWS

46430920_m

Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

cancer-penis

"Het verwijderen van 30% van mijn penis heeft mijn leven gered, maar het bekijken van de beelden was gruwelijk"

ANP-557509500

Duckface is uit, maak kennis met de Gen Z-pruillip inclusief dead stare

ozempic_karikatuur

De keerzijde van Ozempic: wie afvalt met een prikje wordt harder veroordeeld dan wie dik blijft

6625e0ef 04a1 47da 9470 4ed41473775e

Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

Loading