Onderzoek: sportketen Decathlon gelinkt aan uitbuiting in China

PARIJS (ANP/AFP/BELGA) - Sportwinkelketen Decathlon heeft zich indirect schuldig gemaakt aan uitbuiting in China. Dat beweren Franse onderzoeksjournalisten van de non-profitorganisatie Disclose en het Franse tv-programma Cash Investigation. Volgens de journalisten werkt Decathlon met een onderaannemer die zich schuldig maakt aan gedwongen arbeid van Oeigoeren, een onderdrukte moslimminderheid in China.

Ook gebruikt de Franse sportketen katoen dat afkomstig is uit Xinjiang, de thuisprovincie van de Oeigoeren waarin de misstanden plaatsvinden. Verscheidene mensenrechtenorganisaties hebben eerder al dwangarbeid onder de Oeigoeren in detentiecentra in Xinjiang vastgesteld. Beijing ontkent deze beschuldigingen.