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Onderzoek: stroomverbruik Chinese datacenters verviervoudigt

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 12:40
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BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Het stroomverbruik van Chinese datacenters zal naar verwachting tegen het einde van dit decennium verviervoudigen. Tegen die tijd zullen ze meer elektriciteit verbruiken dan Zuid-Korea momenteel in totaal doet, becijferde onderzoek- en adviesfirma Wood Mackenzie in een dinsdag verschenen rapport.
Door de snelle groei van toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI) zullen datacenters in China in 2030 naar verwachting 774 terawattuur (TWh) elektriciteit verbruiken, ongeveer 6 procent van het totale verwachte elektriciteitsverbruik van China. Tegen 2060 zou dat aandeel oplopen tot 17 procent, aldus de onderzoekers.
De explosieve groei van AI onderstreept de uitdaging waar China en andere landen voor staan om de elektriciteitsproductie snel genoeg op te schalen om aan de sterk stijgende vraag te voldoen. In de Verenigde Staten leidt de snelle uitbreiding van datacenters, die ook veel water verbruiken, tot steeds meer weerstand.
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