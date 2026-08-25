Claimorganisatie voor luchtvaart EUclaim failliet verklaard

ARNHEM (ANP) - Claimorganisatie EUclaim is failliet verklaard door de rechtbank in Arnhem. Het bedrijf biedt hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers en helpt hen geld terug te krijgen bij uitval van vluchten en vertragingen.

De claimorganisatie was nog volop in bedrijf gedurende het winterse weer van begin januari van dit jaar toen op Schiphol een groot aantal vluchten werd geannuleerd. De reden voor het faillissement is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wat er gebeurt met de claims die al zijn ingediend door gedupeerde passagiers.

Volgens de website heeft het bedrijf bijna 850.000 passagiers geholpen in de negentien jaar dat het bedrijf bestaat. EUclaim werd in 2007 opgericht door Hendrink Noorderhaven met als doel om passagiersrechten actief te helpen handhaven tegenover luchtvaartmaatschappijen.

De curator en het bedrijf waren nog niet beschikbaar voor commentaar.