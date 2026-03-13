Onderzoek: supermarkten nemen steeds vaker plek in van winkels

DEN HAAG (ANP) - Het aantal winkels in de Randstad is de afgelopen jaren verder afgenomen. Supermarkten nemen de plek in van onder meer mode- en elektronicazaken, melden de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht op basis van onderzoek dat ze lieten uitvoeren door Ipsos I&O, Movares en Sweco.

Grote binnensteden trekken steeds meer mensen, terwijl winkelgebieden dicht bij grotere steden het juist moeilijk hebben. "Waar winkels vroeger de belangrijkste trekker waren, draait het nu steeds meer om een mix van functies zoals horeca, cultuur, dienstverlening en wonen. Ook toerisme speelt hierbij een belangrijke rol: ruim 40 procent van de horecabestedingen in de Randstad hangt samen met toeristische bezoekers", schrijven de provincies in een persbericht.

Tussen 2021 en 2025 groeide het aantal inwoners van de Randstad met bijna 4 procent, maar nam het aantal winkels met 8 procent af en de oppervlakte ervan met 3 procent. Het aantal banen in de detailhandel daalde met ruim 1 procent, terwijl er in de horeca juist 7 procent meer mensen kwamen te werken.