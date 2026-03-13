Moeder in paniek door vapeverslaving dochter (15): 'Ze hoestte bloed en kreeg geen lucht meer'

Vapen lijkt een onschuldige bezigheid, maar dat is het voor veel jongeren al lang niet meer. Steeds meer pubers paffen belachelijk veel e-sigaretten en de verslaving eist zijn tol. Artsen waarschuwen voor heftige gezondheidsklachten.

Uit onderzoek blijkt dat minderjarigen nog steeds relatief eenvoudig aan vapes kunnen komen, ondanks het verbod op verkoop aan jongeren. Artsencollectief #ArtsenSlaanAlarm maakt zich grote zorgen en roept de politiek op om strengere regels in te voeren. Zo pleiten ze voor een vergunningensysteem voor winkels die vapes verkopen.

Verslaafd

Bij Gringa Zuiderhof-Pollema (40) is het probleem in alle hevigheid haar huis binnengedrongen. Haar dochter Iris* (15) raakte verslaafd aan vapen met alle gevolgen van dien.

“Op een vrijdag in december 2024 belde Iris ons in paniek. Ze hoestte bloed op en kreeg geen lucht meer. Anderhalf uur later lag ze op de kinderafdeling van het ziekenhuis , daarna vijf dagen op de medium care. Een van haar longen was volledig dichtgeklapt. Op de ochtend dat Iris in het ziekenhuis lag, ging het op tv toevallig over vapende jongeren. Iets in mij ging aan. Instinctief liep ik naar haar slaapkamer en begon te zoeken.”

Overal vapes

Wat ze daar vond, schokte haar enorm. “Ik vond wel dértig vapes. Niet alleen daar, ook elders verstopt in huis.” Het probleem speelde al langer. Tijdens een vakantie in Kroatië was haar dochter voor het eerst betrapt.

“De zomer ervoor, op vakantie in Kroatië, hadden we haar al eens betrapt. Een groep Duitse jongeren met wie ze veel optrok had haar een vape cadeau gedaan. Ze kreeg toen zo’n zware astma-aanval dat de arts een longontsteking vreesde.”

Nicotine

Toch stopte ze niet. “Iris is slim, maar op die leeftijd heb je geen idee hoe verslavend het is.” Volgens haar moeder ligt dat aan de hoge nicotineconcentratie in veel vapes. “Het nicotinegehalte is sky high en een verslaving wil gevoed worden. Dus ging ze door.”

Artsencollectief #ArtsenSlaanAlarm maakt zich grote zorgen en roept de politiek op om strengere regels in te voeren. Zo pleiten ze voor een vergunningensysteem voor winkels die vapes verkopen.

De moeder besloot actie te ondernemen en sloot zich aan bij een werkgroep voor een rookvrije generatie. Intussen hoopt ze vooral dat haar dochter echt stopt. “Iris zegt dat ze er nu vanaf is. Wel gebruikt ze inmiddels dagelijks astmamedicijnen.”

*De naam van Iris is om privacyredenen gefingeerd