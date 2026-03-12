Mooiste boek ter wereld komt voor derde jaar op rij uit Nederland

Voor het derde jaar op rij is een Nederlandse publicatie uitgeroepen tot het mooiste boek ter wereld. De Stiftung Buchkunst Leipzig kiest al sinds 1963 jaarlijks het mooiste boek ter wereld. Dit jaar gaat de hoogste onderscheiding op het gebied van boekontwerpen naar het boek Ouroboros Wings van kunstenaar Benaiah French.

French studeerde in 2025 met het werk over de fatbike af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Volgens de jury geeft Ouroboros Wings met zijn "lichte en tactiele vormgeving en uitvoering een geheel ander perspectief op dit fenomeen dat in de media vooral negatief wordt weggezet."

Volgens de Nederlandse stichting De Best Verzorgde Boeken is het "uiterst zeldzaam dat een land drie keer achter elkaar de Gouden Letter wint". In 2024 won Nederland met Walking as Research Practice van Jana Sophie Liebe en vorig jaar met Forget Me Not van Stéphanie Baechler. Ook in 2019 ging de onderscheiding naar een Nederlands boek: Spul, over de bodemvondsten die werden gedaan bij het aanleggen van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

Een internationale vakjury bekeek 570 boeken ingezonden door 33 landen. De prijs bestaat uit een oorkonde. Nederland kreeg ook een bronzen medaille, de derde prijs, voor Collapsed Mythologies: A Geofinancial Atlas van ontwerper Dayna Casey. De uitreiking van de internationale prijzen vindt plaats op 20 maart tijdens de Leipziger Buchmesse.