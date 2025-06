Onderzoek: vrouwelijke ondernemers krijgen minder financiering

AMSTERDAM (ANP) - Vrouwen doen niet alleen minder vaak een aanvraag voor financiering van hun onderneming, maar krijgen ook structureel minder geld toegekend wanneer ze een aanvraag indienen dan mannelijke ondernemers. Dat meldt Code-V, de Nederlandse Code Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap, op basis van het eerste nationale onderzoek op het gebied van gendergelijkheid in toegang tot financiering.

"Helaas is aandacht voor het benutten van het groeipotentieel van vrouwelijk ondernemerschap nog steeds hard nodig", zegt algemeen directeur Marianne Bruijn van Code-V, de stichting die zich inzet om de financieringskloof voor vrouwelijke ondernemers te verkleinen. "Nu gaat er slechts 13,7 procent geregistreerde financiering naar vrouwelijke ondernemers. Terwijl vrouwen relatief vaker een financieringsaanvraag goedgekeurd krijgen. Aan de kwaliteit van hun aanvraag ligt het dus niet."

Het onderzoeksrapport, waaraan 107 nationale organisaties hebben meegewerkt, werd vrijdag officieel overhandigd aan Tjerk Opmeer, directeur Innovatie & Kennis bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het rapport omvat financieringsdata over 2024 op basis van gender. De gegevens zijn afkomstig van een groot deel van de banken, kredietverstrekkers en investeerders die deelnemen aan Code-V.

In totaal omvat het onderzoek 28,1 miljard euro aan goedgekeurde financiering. Dat is circa 80 procent van de totale waarde aan toegekende financiering aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) in 2024 in Nederland. Van het totaal is 3,86 miljard euro (13,7 procent) toegekend aan vrouwelijke ondernemers en 13,41 miljard euro (47,7 procent) aan mannelijke ondernemers. Voor de overige 10,86 miljard euro (38,6 procent) is het geslacht onbekend.

Bij banken ontvangen vrouwelijke ondernemers 23 procent van de financiering aan ondernemers. Bij alternatieve financiers is dat slechts 17 procent en bij investeerders 19 procent. Zowel bij banken als bij andere financiële instellingen hebben vrouwen een hoger goedkeuringspercentage, maar ontvangen ze aanzienlijk minder per aanvraag. Zo krijgen ze gemiddeld 126.445 euro minder bij banken en 20.320 euro minder bij niet-banken. Bij investeerders vragen vrouwen gemiddeld 205.075 euro minder aan en krijgen ze minder dan de helft van dat bedrag toegekend.