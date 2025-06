Perzische gemeenschap in Nederland vreest voor verdere escalatie

AMSTERDAM (ANP) - De Iraanse gemeenschap in Nederland is geschokt door de aanval van Israël op Iran. "Dat de aanval zo groot en zo snel zou komen, hadden we niet verwacht. Het kwam als een shock", zegt Pejman Akbarzadeh, voorzitter van het Persian Dutch Network. Er is angst voor verdere escalatie in de regio.

Israël heeft bij de grote luchtaanval nucleaire installaties aangevallen en hoge militaire functionarissen gedood. Dit heeft het land naar eigen zeggen gedaan omdat Iran dicht bij de ontwikkeling van kernwapens is. Akbarzadeh zegt dat Iraniërs bang zijn dat het verder uit de hand loopt. "We weten niet wat de consequenties hiervan gaan zijn en hoe Iran hierop gaat reageren. En wat is de reactie van Israël daar weer op? Misschien breidt het zich uit naar een grotere oorlog in de regio."