ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoek: winst grote autobouwers sterk gedaald in eerste helft

Economie
door anp
zondag, 14 september 2025 om 10:39
anp140925055 1
STUTTGART (ANP/DPA) - De winsten van de grootste autobouwers ter wereld zijn in de eerste helft van dit jaar sterk gedaald. Volgens advies- en accountantsbureau EY ging de gezamenlijke winst voor belastingen van de negentien grootste autofabrikanten met bijna de helft omlaag tot 42,8 miljard euro. Dat was nog 84,3 miljard euro een jaar eerder.
Westerse autobouwers kampen onder meer met afzwakkende verkopen van elektrische auto's, felle concurrentie van vooral Chinese merken op belangrijke afzetmarkten, hoge reorganisatiekosten, verstoringen in toeleveringsketens en de onrust door de wereldwijde handelsspanningen door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens een expert van EY verkeert de westerse auto-industrie in een diepe en structurele crisis en zal er voorlopig geen herstel komen.
EY zegt dat autobouwers harde beslissingen moeten nemen. Volgens de EY-kenner moeten ze zich meer richten op een heldere klantengroep met modellen die goed de concurrentie kunnen aangaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

anp130925096 1

Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten

Scherm­afbeelding 2025-09-14 om 08.01.34

Het bestaat nog: zinnige politieke interviews. Henri Bontenbal praat met Dijkhoff en Segers

shutterstock_2037085091

Minder zout eten? Deze kruiden zijn goede vervangers

2017-05-10T100257Z_1_LYNXMPED490MZ_RTROPTP_2_BRITAIN-DIAMOND

Nep is ook echt: waarom de tijd van echte diamanten voorbij is

107096506_m

Met deze simpele dagelijkse gewoonte kan je chronische rugpijn voorkomen

Loading