Onderzoek: winst grote autobouwers sterk gedaald in eerste helft

STUTTGART (ANP/DPA) - De winsten van de grootste autobouwers ter wereld zijn in de eerste helft van dit jaar sterk gedaald. Volgens advies- en accountantsbureau EY ging de gezamenlijke winst voor belastingen van de negentien grootste autofabrikanten met bijna de helft omlaag tot 42,8 miljard euro. Dat was nog 84,3 miljard euro een jaar eerder.

Westerse autobouwers kampen onder meer met afzwakkende verkopen van elektrische auto's, felle concurrentie van vooral Chinese merken op belangrijke afzetmarkten, hoge reorganisatiekosten, verstoringen in toeleveringsketens en de onrust door de wereldwijde handelsspanningen door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens een expert van EY verkeert de westerse auto-industrie in een diepe en structurele crisis en zal er voorlopig geen herstel komen.

EY zegt dat autobouwers harde beslissingen moeten nemen. Volgens de EY-kenner moeten ze zich meer richten op een heldere klantengroep met modellen die goed de concurrentie kunnen aangaan.