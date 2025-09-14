ECONOMIE
Kinderboekenweekgeschenk Lexie geeft toegang tot pretparken

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 10:49
anp140925057 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Kinderboekenweekgeschenk geeft dit jaar eenmalig toegang tot een aantal Nederlandse pretparken. Van 4 oktober tot en met 2 november mag een kind tot en met 12 jaar op vertoon van het boek, mits begeleid door een betalende volwassene, gratis naar binnen bij Avonturenpark Hellendoorn of Familiepark Drievliet, meldt boekenkoepel CPNB. Het Kinderboekenweekgeschenk 2025 is Lexie van auteur Kevin Hassing.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar 'Vol avontuur!' en vindt plaats van 1 tot en met 12 oktober. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt tijdens de Kinderboekenweek door de boekhandel cadeau gedaan bij aankoop van ten minste 13,50 euro aan kinderboeken.
Lexie gaat over een meisje dat op een nacht wenst dat er geen moeilijke woorden meer bestaan. Als op school blijkt dat de wens is vervuld, zijn ook haar juf, het digibord en het raamkozijn verdwenen. Met haar beste vriend gaat ze op zoek naar een oplossing.
