Onderzoek: woningmarkt topthema verkiezingen voor woningzoekenden

Economie
door anp
maandag, 15 september 2025 om 7:09
anp150925048 1
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De helft van de woningzoekende Nederlanders vindt de woningmarkt het belangrijkste thema bij de komende verkiezingen. Dat komt naar voren uit onderzoek van hypotheekadviesketen De Hypotheker in samenwerking met BNR Nieuwsradio. De woningzoekenden hebben veel zorgen over de stijgende woningprijzen, het tekort aan woningen en de concurrentie op de huizenmarkt. Verder heeft bijna driekwart van de ondervraagden er geen vertrouwen in dat de overheid zal slagen in de ambitie om tot 2030 jaarlijks 100.000 nieuwe huizen te bouwen.
Het betaalbaar houden van woningen en het verruimen van het aanbod worden als meest urgent beschouwd, aldus het onderzoek. "Nederlanders maken zich grote zorgen over de enorme concurrentie op de huizenmarkt en vrezen dat vooral jongeren hiervan de dupe worden. De politiek doet echter te weinig om deze impasse te doorbreken", zegt hypotheekadviseur Boudewijn de Jong van De Hypotheker.
Ruim twee op de vijf ondervraagden verwachten dat de huizenprijzen blijven stijgen en bijna twee op de vijf denken dat het tekort aan betaalbare woningen zal groeien. Verder zegt ook ruim een op de vijf respondenten dat overbieden de norm is tijdens de zoektocht naar een koopwoning.
Slimme oplossingen
Volgens De Jong is het cruciaal dat de politiek, naast woningbouw, ook inzet op slimme oplossingen, zoals de transformatie van leegstaande kantoren en andere panden naar betaalbare woningen. Daarnaast moet ook regelgeving voor woningbouw worden versoepeld zodat bouwvergunningen versneld afgegeven kunnen worden.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder meer dan 1150 woningzoekenden.
