The Pitt wint Emmy voor beste drama, The Studio beste komedie

Samenleving
door anp
maandag, 15 september 2025 om 6:50
bijgewerkt om maandag, 15 september 2025 om 6:51
anp150925046 1
De Britse Netflix-serie Adolescence was zondagavond de grote winnaar van de Emmy Awards in Los Angeles. De dramaserie over een tiener die wordt beschuldigd van de moord op een klasgenoot won acht prijzen, waaronder die voor beste miniserie. Ook kreeg de reeks prijzen voor onder meer scenario, regie en acteerwerk. De 15-jarige Owen Cooper won de Emmy voor beste mannelijke bijrol en werd daarmee de jongste mannelijke winnaar ooit.
Het medische drama The Pitt, dat zich volledig afspeelt tijdens één extreem stressvolle dienst in een ziekenhuis in Pittsburgh, werd verrassend uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle won de prijs voor beste acteur, terwijl Katherine LaNasa een Emmy kreeg voor haar bijrol.
In de comedy-categorieën domineerde The Studio, een satire over Hollywood met Seth Rogen. De serie won de prijs voor beste komedie en Rogen kreeg ook de Emmy voor beste acteur. Eerder sleepte de productie al negen technische Emmy's in de wacht en vestigde daarmee een record voor komedies.
Daarnaast gingen Jean Smart en Hannah Einbinder met prijzen naar huis voor hun rollen in Hacks. Smart werd opnieuw uitgeroepen tot beste actrice in een komedie, terwijl Einbinder de Emmy voor beste vrouwelijke bijrol won.
