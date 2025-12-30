ECONOMIE
Weeronline: winderig tijdens jaarwisseling, oppassen met vuurwerk

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 8:19
anp301225052 1
HOUTEN (ANP) - Weeronline verwacht tijdens de jaarwisseling "vrij veel" wind. Voornamelijk in de kustregio's waait een matige tot krachtige westenwind. Hierdoor is het volgens het weerbureau "extra oppassen geblazen met vuurwerk".
De nacht van woensdag op donderdag ligt de temperatuur tussen de 0 graden in Zuid-Limburg en 6 graden aan zee. De westenwind maakt de gevoelstemperatuur een aantal graden lager. Verder blijft het droog, alleen in het noorden kan een enkele bui vallen.
"Door de wind is het vooral in de kustregio's extra oppassen geblazen, maar ook landinwaarts kan de wind hinderlijk zijn", waarschuwt Weeronline. Een voordeel van de wind is wel dat er geen dichte vuurwerkmist ontstaat.
Op nieuwjaarsdag blijft het flink waaien en valt op meer plekken neerslag.
