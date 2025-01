Onderzoeker: licht herstel pc-markt in 2024 na krimp jaar eerder

SINGAPORE (ANP) - De wereldwijde markt voor personal computers heeft in 2024 enig herstel laten zien, na de krimp een jaar eerder. Dat meldt marktonderzoeker Canalys. Volgens het bureau namen de totale verschepingen van desktops, waaronder de gewone pc's, en laptops met 3,7 procent toe tot meer dan 255 miljoen stuks.

In 2023 was daar juist nog een daling met 13 procent te zien. Door de hoge inflatie deden mensen minder grote uitgaven. Ook werden in de coronaperiode juist nog veel meer computers verkocht, bijvoorbeeld om het vele thuiswerken.

Marktleider was vorig jaar het Chinese Lenovo. Dat bedrijf verscheepte bijna 62 miljoen computers. Daarmee is Lenovo goed voor een marktaandeel van ruim 24 procent. Daarna volgen de Amerikaanse bedrijven HP, Dell en Apple en op de vijfde plek staat het Taiwanese Asus.

Canalys verwacht dat de pc-markt dit jaar verder zal groeien en denkt dat computers met capaciteiten voor kunstmatige intelligentie (AI) meer dan een derde van de totale verschepingen gaan uitmaken.