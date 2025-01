Formule 1-team Aston Martin vervangt teambaas Krack

SILVERSTONE (ANP) - Formule 1-team Aston Martin heeft Andy Cowell benoemd tot nieuwe teambaas. Hij vervangt Mike Krack, die de afgelopen twee jaar de sportieve leiding had bij de Britse renstal.

Krack behoudt een positie in de technische staf, maar komt onder Cowell te werken. De Luxemburger moet zich concentreren op betere prestaties van de auto.

Aston Martin beleefde een flets seizoen in 2024. De coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll haalden geen enkele keer het podium en het team eindigde als vijfde in het kampioenschap van de constructeurs.

"Deze organisatorische veranderingen zijn een natuurlijke evolutie van de meerjarige plannen die we hebben", lichtte de nieuwe teambaas Cowell toe in een persbericht. "Ik ben enorm onder de indruk van de toewijding, inzet en het harde werk van dit team. We zijn op weg naar een team dat kampioenschappen kan winnen", aldus de Brit.