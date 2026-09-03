Onderzoeksinstituten positiever over Duitse economie dit jaar

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse economische onderzoeksinstituten Ifo en IfW hebben de groeiverwachtingen voor de Duitse economie voor 2026 stevig verhoogd. De verhogingen volgen op een sterker dan verwachte groei van de grootste economie van Europa in het tweede kwartaal.

In april verlaagden de belangrijke Duitse onderzoeksinstituten nog hun groeiverwachtingen voor dit jaar. Ze vreesden dat het land hard zou worden getroffen door de stijgende inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. Ifo verwacht nu dat het Duitse bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, in 2026 met 1,4 procent stijgt en het IfW rekent op een bbp-groei van 1,3 procent. Eerder gingen beide instituten nog uit van een groei van 0,8 procent dit jaar.

De verhoging is volgens het IfW het gevolg van een duidelijke versnelling van de economische activiteit en een verbeterd ondernemersvertrouwen, ondanks de aanhoudende geopolitieke tegenwind door de oorlog in het Midden-Oosten.