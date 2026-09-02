Herfst? Duitsland krijgt eerst nog 35 graden in golven op zijn dak"

De eerste helft van september wordt in Duitsland een grillige wisseling tussen nazomer en beginnende herfst. Klimatoloog Karsten Brandt spreekt van een hitte die in golven terugkomt: eerst een kleine opleving met flinke regionale verschillen, daarna een tweede, forsere golf.

Aan de kust regent het onder een grijs wolkendek, terwijl het in de Boven-Rijnstreek donderdag en vrijdag alweer richting 25 à 26 graden gaat. Zaterdag valt er regen in Midden-Duitsland en langs de kust, waarna een zuidwestenwind subtropische lucht vanuit het Middellandse Zeegebied aanvoert. Vanaf dat moment gaat het thermometerkwik in de zuidelijke helft van het land duidelijk omhoog.

"De hittegolf komt in golven. Eerst krijgen we te maken met een kleinere golf, met aanzienlijke temperatuurverschillen tussen kust en Boven-Rijn."

35 graden? Alleen als je één model gelooft

Meteoroloog Dominik Jung van wetter.net wees op een berekening van het Amerikaanse GFS-model, dat tussen 5 en 9 september pieken tot 33 à 35 graden liet zien. Hij noemde die trend zelf "spannend, maar onzeker" — belangrijke woorden om vast te houden.

De overige modellen zijn een stuk voorzichtiger. Zij houden het op zo'n 27 graden in Noord-Duitsland en rond 32 graden in het zuidwesten. Actuele 14-daagse verwachtingen voor grote steden komen daar dicht bij: rond maandag 7 september haalt Stuttgart in de meest optimistische berekening 34 graden, terwijl München en Frankfurt op 31 à 32 blijven steken.

De weerkaart die BILD publiceerde, laat vanaf vrijdag opnieuw zomerse temperaturen in vrijwel heel Duitsland zien. In de zuidwestelijke hoek — Baden-Württemberg, delen van Rijnland-Palts — kleurt de kaart het diepst rood.

Zuid warm, noord koel: Duitsland in tweeën

Wat vrijwel alle modellen wél delen is de tweedeling. Het zuiden en zuidwesten profiteren van een aanzuigende zuidwestenwind en krijgen de meeste zon en warmte. Het noorden zit onder wisselende bewolking, met soms buien en beduidend lagere maxima — plaatselijk niet meer dan 18 tot 20 graden.

Vanaf maandag koelt het volgens Brandt weer af met onweer, dinsdag zakt de temperatuur verder, en van woensdag tot vrijdag klimt het opnieuw. Wie deze weken naar het zuiden reist, moet dus met beide kanten van het weerspectrum rekening houden: T-shirtweer én een regenjas.

Snel overzicht

Do–vr 3–4 sep: eerste opleving, Boven-Rijn 25–26 graden, kust nat en grijs

Za 5 sep: regenzone in Midden-Duitsland en aan de kust, daarna omslag naar zomerlucht

Ma 7 – wo 9 sep: piek in het zuidwesten; officiële range 27–32 graden, GFS-uitschieter tot 35

Do 10 sep en verder: nieuwe wisseling, wisselvallig met onweer en tijdelijk koeler

Wat merk je in Nederland?

Voor Nederland komt de bulk van deze warmte niet mee. Het KNMI voorspelt tot en met morgen middagtemperaturen rond 21 graden landinwaarts. Wel kan de zuidwesten- tot zuidenwind bij de tweede Duitse golf ook boven ons land tijdelijk zomerse lucht aanleveren, met kans op enkele dagen richting 26 tot 30 graden. Weerkundig zit de zomer weliswaar in de verlengingen, maar écht voorbij is hij nog niet.

Dat past ook in het grotere beeld: de zomer van 2026 was met een gemiddelde van 19,3 graden de warmste sinds 1901, en het landelijke neerslagtekort liep eind augustus op tot ongeveer 285 millimeter — bijna drie keer normaal. Extra septembernattigheid, zoals nu ook boven Midden-Duitsland trekt, is welkom.

Klopt het scenario van 35 graden?

Een enkele modelberekening is geen verwachting. Meteorologen noemen zulke uitschieters ter illustratie van wat mogelijk zou zijn, niet als voorspelling. De consensus voor komende week ligt op 28 tot 32 graden in de zuidelijke helft van Duitsland — flink zomers voor september, maar geen extremen zoals in juni, toen op 27 juni in Möckern-Drewitz een nieuw Duits allzeitrecord van 41,8 graden werd gemeten.

Wie deze week over de grens gaat, doet er dus goed aan een tweede blik op de verwachting te werpen kort voor vertrek. En de zonnebril? Die kan voorlopig nog even mee.

"Vanaf 5 september voorspelt het Amerikaanse GFS-model een echte hittegolf met temperaturen van 33 tot 35 graden Celsius." — Dominik Jung, wetter.net

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