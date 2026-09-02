Deze drie gewaarwordingen negeren we bijna allemaal – en ze wijzen erop dat het tijd is om iets te veranderen

Moe blijven ondanks een leeg weekend. Sneller ontploffen dan een jaar geleden. En op de vraag waar je nu eigenlijk zin in hebt: geen antwoord. Het is verleidelijk om zulke gewaarwordingen af te doen als een drukke periode. Precies daarom worden ze zo lang genegeerd – terwijl ze iets anders zeggen dan "even doorbijten".

De kreeft die zijn schaal moet afwerpen

Waarom is veranderen zo moeilijk? Neem de kreeft. Het dier moet zijn schaal afwerpen zodra die te krap wordt. Die vervelling maakt hem tijdelijk kwetsbaar, maar zonder die stap is er geen groei. Wij hebben onze eigen schalen: onze rol op het werk, onze plek in het gezin, onze routines. Die zitten comfortabel, ook als ze knellen. Dus blijven we zitten en sluipen de klachten binnen.

De kreeft kiest er niet voor om te veranderen omdat dat rationeel wenselijk is: hij volgt een levensdrang.

Signaal 1: uitgeput blijven, ook na rust

Gewone moeheid verdwijnt na een nacht doorslapen of een week vrij. Vermoeidheid die blijft, is iets anders: die duidt op een langer bestaande onbalans tussen wat er van je wordt gevraagd en wat je te besteden hebt. Emotionele uitputting is ook precies wat in Nederland als burn-outklacht wordt geteld: je voelt je aan het eind van de werkdag leeg en al moe bij het opstaan. In 2025 ging het om 20,7 procent van de werknemers, ruim een op de vijf – tien jaar eerder was dat nog 13 procent.

Wat daarbij misgaat: rust wordt te vaak als wondermiddel gebruikt. Even rust is goed, met rust gelaten worden nooit. In die verloren maanden had ingrijpen nog gekund.

Signaal 2: constant gespannen zijn

Prikkelbaarheid hoort tot de kernsymptomen van overspanning, samen met onrustige slaap, piekeren, niet tegen drukte kunnen, zich gejaagd voelen en concentratieproblemen. Spring je sneller uit je vel dan een jaar geleden, dan is dat geen karakterfout. Woede is informatie: er is een grens overschreden. Emoties zijn niet alleen reacties die je moet beheersen, ze hebben ook een alarmfunctie.

Wanneer je niet meer kunt vertragen, nee kunt zeggen of zonder schuldgevoel kunt ademen, nestelt de stress zich.

Signaal 3: niet meer weten waar je zin in hebt

Het onopvallendste signaal is ook het meest verraderlijk: functioneren op automatische piloot. Je doet alles wat moet, je doet het goed, en toch voel je jezelf afwezig in je eigen leven. Geen plezier meer beleven aan dagelijkse dingen en interesseverlies horen bij het kernconcept van overspanning; verlies van interesse of plezier is bovendien een van de twee kernsymptomen waarmee artsen een depressie op het spoor komen.

Een simpele test: wat zou je vandaag goed doen? Wie daar niets op weet te antwoorden, is niet lui of ondankbaar, maar leeft vermoedelijk al langer naar de verwachtingen van anderen dan naar eigen verlangens.

Wat dit niet betekent

Drie signalen zijn geen diagnose en zeker geen aanmoediging om morgen ontslag te nemen. De verandering die telt, is vaak klein: één taak teruggeven, één avond vrijhouden, één keer nee zeggen. De kreeft wacht niet tot het rationeel verantwoord is. Hij reageert op het signaal.

Wanneer is het meer dan moeheid?

Overspanning wordt gekenmerkt door moeheid, onrustige slaap, prikkelbaarheid, piekeren, emotionele labiliteit en concentratieproblemen, in combinatie met slechter functioneren op het werk of thuis. Bestaan de klachten langer dan zes maanden en staan moeheid en uitputting sterk op de voorgrond, dan spreken artsen van een burn-out . Blijf je ondanks rust uitgeput, dan is de huisarts de eerste stap.

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