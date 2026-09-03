Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

Het verschil tussen een slimme en een dure creditcardbetaling zit zelden in het bedrag op de bon. Het zit in het moment waarop je de kaart tevoorschijn haalt. En dat moment ligt in Nederland net even anders dan de Amerikaanse waarschuwingslijstjes suggereren: het klassieke schrikbeeld van een oplopende creditcardschuld is hier grotendeels verdwenen. Er is iets anders voor in de plaats gekomen.

Bij de geldautomaat

De duurste knop op je kaart is 'contant opnemen'. Reken op zo'n 4 procent van het opgenomen bedrag, met een minimum van ongeveer €4,50 per keer — ook gewoon in Nederland. Buiten de eurolanden komt daar nog een koersopslag van rond de 2 procent bovenop. Bij €250 ben je zo tien euro kwijt aan het feit dat je even geen bankpas gebruikte.

Contant opnemen is de duurste knop op je creditcard, ook binnen Nederland.

Als de automaat aanbiedt om in euro's af te rekenen

In Boedapest, Praag of Warschau vraagt het betaalscherm vriendelijk of je liever in euro's betaalt. Dat is geen service, dat is een verdienmodel. Kies je lokale valuta, dan rekent je eigen bank om tegen ongeveer 1 à 2 procent kosten. Kies je euro's, dan doet een tussenpartij het — en die is in vergelijkende tests 2,6 tot 12 procent duurder. Ook als het scherm '0% commissie' belooft.

Als je zelf geld overmaakt

Een creditcard beschermt je bij een aankoop die misgaat: blijft de bestelling uit, dan kun je het bedrag laten terugvorderen. Maar die bescherming valt weg zodra je zelf opdracht geeft tot een betaling aan een onbekende — via een betaalverzoek, een 'vriend' op Marktplaats of een beleggingsplatform dat te mooi klinkt. Banken en creditcardmaatschappijen hoeven alleen betalingen te vergoeden die zónder jouw instemming zijn gedaan. Wie zelf drukt, draagt zelf de schade.

Wie zelf op 'bevestigen' drukt, draagt zelf de schade.

Als je de maandincasso niet kunt dragen

Gespreid aflossen is bij de meeste Nederlandse creditcards niet meer mogelijk; de rekening wordt maandelijks in één keer geïncasseerd. Prettig tegen schulden, lastig als het saldo krap is: het probleem verplaatst zich dan naar je betaalrekening, waar rood staan al snel duurder uitpakt. Heb je nog wel een kredietfaciliteit, dan geldt sinds 1 januari 2026 een maximale kredietvergoeding van 12 procent per jaar.

Als de limiet al bezet is door een borg

Hotels en autoverhuurders reserveren een borg op je kaart. Dat bedrag wordt niet afgeschreven, maar het blokkeert wel je ruimte — en de reservering kan tot zo'n dertig dagen op je overzicht blijven staan. Wie halverwege de reis een tweede auto huurt of een vlucht moet omboeken, ontdekt dan dat de limiet op is.

Feitelijk kader: Een creditcard met een kredietlimiet boven €250 levert een kredietregistratie op. Die telt mee als financiële verplichting en kan de maximale hypotheek drukken. Een charge card, waarbij het volledige bedrag maandelijks wordt geïncasseerd, wordt alleen geregistreerd bij een betalingsachterstand.

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