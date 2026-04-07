ONE-Dyas schaalt gaswinning uit veld in Noordzee op

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse energiebedrijf ONE-Dyas heeft zijn gasproductie in de Noordzee uitgebreid. Bij het platform N05-A, 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, is een tweede productieput in gebruik genomen. Daardoor kan de gaswinning uit dit relatief kleine gasveld verder worden opgeschaald.

Tot nu toe produceerde de eerste productieput van N05-A zo'n 700 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. Door de toevoeging van de tweede productieput neemt de jaarlijkse gasproductie toe tot ongeveer 1 miljard kubieke meter.

Het is volgens een woordvoerster gelukt om de tweede put volgens de planning in gebruik te nemen. De stap is dus niet ingegeven door de Iranoorlog, die de gasprijzen wereldwijd flink heeft opgedreven. Voor de Nederlandse schatkist levert de opschaling wel geld op. "70 tot 80 van wat wij verdienen gaat naar de schatkist", aldus de zegsvrouw.

ONE-Dyas, dat in 2019 ontstond uit een fusie van Oranje Nassau Energie en de olie- en gasdivisie van familiebedrijf SHV, verkreeg eerder al de benodigde vergunning voor de huidige uitbreiding. Daarbij werd volgens de woordvoerster vastgesteld dat de kans op aardbevingen nihil was. Daartegenover staat volgens haar dat extra gas uit eigen regio Nederland wel kan helpen om minder afhankelijk te zijn van geïmporteerd gas.

ONE-Dyas werkt ook al aan een volgende productieput. Uiteindelijk is het doel om met N05-A 2 miljard kubieke meter per jaar te winnen. Volgens de onderneming komt dat overeen met 7 procent van de Nederlandse gasvraag. Het bedrijf denkt dat deze maximale productie in het vierde kwartaal bereikt wordt, vóór de aanvang van de winter.