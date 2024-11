Ongewenst gedrag werkvloer 'schandalig', CNV wil actie werkgevers

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV noemt het "schandalig" dat 17 procent van de werkenden te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarmee reageert de bond op de maandagochtend gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). CNV roept werkgevers op "meer vaart" te maken met het bestrijden van ongewenst gedrag, zoals seksuele aandacht, intimidatie of pesten.

"Voor meer dan een miljoen Nederlanders is de werkplek onveilig. Een dagelijkse beproeving", stelt voorzitter van CNV Piet Fortuin. "Dit zien we ook terug in de verzuimcijfers: het psychisch verzuim is hoger dan ooit. Werkgevers moeten deze plaag feller bestrijden. Geen werkplek in Nederland mag meer onveilig zijn."