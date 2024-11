Trump wijst 'grens-tsaar' aan

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft oud-topambtenaar Tom Homan gevraagd of hij "grens-tsaar" wil worden. Op zijn platform Truth Social schrijft de Republikein dat Homan verantwoordelijk moet worden voor het beleid langs alle grenzen van de VS. Homan werkte tijdens het vorige presidentschap van Trump als hoofd van de Amerikaanse immigratie- en douaneautoriteit ICE.

Trump schrijft in zijn bericht dat Homan verantwoordelijk moet worden voor de deportatie van "alle illegale vreemdelingen naar hun land van herkomst". "Ik ken hem al lange tijd en er is niemand beter in het bewaken en controleren van onze grenzen", aldus Trump.

De Republikein maakte van het immigratiebeleid de afgelopen maanden een belangrijk campagnepunt. Trump is als 'president-elect' begonnen met het samenstellen van zijn team, vanaf januari wordt hij voor de tweede keer president van de VS.