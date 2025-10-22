Ongunstige wisselkoersen drukken omzet AkzoNobel

AMSTERDAM (ANP) - Verfproducent AkzoNobel heeft in het derde kwartaal opnieuw een lagere omzet behaald door negatieve wisselkoerseffecten. De afname werd deels afgeremd door prijsstijgingen. Onder de streep bleef in het afgelopen kwartaal een verlies staan, werd woensdag bekend.

De omzet van het bedrijf met merken als Flexa, Dulux en Sikkens daalde in het afgelopen kwartaal met 5 procent tot 2,6 miljard euro. In het voorgaande kwartaal namen de totale inkomsten al met 6 procent af op jaarbasis.

AkzoNobel leed een nettoverlies van 194 miljoen euro in het derde kwartaal, vergeleken met een winst van 163 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De resultaten werden met 300 miljoen euro gedrukt door een voorziening voor een rechtszaak in Australië. De verfproducent wordt daar verantwoordelijk gehouden voor schade aan de coating van onderdelen van een Australisch aardgasproject (lng), werd eerder al bekend.