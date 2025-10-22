ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ongunstige wisselkoersen drukken omzet AkzoNobel

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 8:32
anp221025091 1
AMSTERDAM (ANP) - Verfproducent AkzoNobel heeft in het derde kwartaal opnieuw een lagere omzet behaald door negatieve wisselkoerseffecten. De afname werd deels afgeremd door prijsstijgingen. Onder de streep bleef in het afgelopen kwartaal een verlies staan, werd woensdag bekend.
De omzet van het bedrijf met merken als Flexa, Dulux en Sikkens daalde in het afgelopen kwartaal met 5 procent tot 2,6 miljard euro. In het voorgaande kwartaal namen de totale inkomsten al met 6 procent af op jaarbasis.
AkzoNobel leed een nettoverlies van 194 miljoen euro in het derde kwartaal, vergeleken met een winst van 163 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De resultaten werden met 300 miljoen euro gedrukt door een voorziening voor een rechtszaak in Australië. De verfproducent wordt daar verantwoordelijk gehouden voor schade aan de coating van onderdelen van een Australisch aardgasproject (lng), werd eerder al bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

video-valencia-turistes-xarxes_1_630x630

Spanjaarden zijn toeristen zat: Nederlandse fietsers raken zwaar belaagd in Valencia

Loading