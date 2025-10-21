ECONOMIE
Drie vijvers bij Delftse woonwijk zitten vol met PFAS, waterschap plaatst nooddam

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
dinsdag, 21 oktober 2025 om 19:42
In drie vijvers in een woonwijk in Delft zijn verhoogde PFAS-waarden gemeten, melden de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap onderzocht de vijvers nadat in sloten op een naastgelegen industrieterrein ook te veel PFAS was aangetroffen. Waar de vervuiling vandaan komt, wordt onderzocht. Vooralsnog lijkt het erop dat die verschillende oorzaken heeft, aldus de gemeente en het hoogheemraadschap.
Bewoners van de monumentale wijk Agnetapark nabij de Delftse binnenstad zijn geïnformeerd. Zij krijgen onder meer het advies om het vervuilde water niet te gebruiken voor het besproeien van moestuinen.
Het waterschap heeft dinsdag een dam geplaatst bij de vijver met de hoogste PFAS-waarden, om te voorkomen dat de PFAS vanaf daar in de andere twee vijvers terechtkomt en daar tot nog hogere waarden leidt.
PFAS is een verzamelnaam voor door de mens gemaakte chemische stoffen waarvan sommige schadelijk zijn en die nauwelijks afbreken in het milieu.

