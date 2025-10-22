Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Het geld is op in grote delen van Rusland . Verschillende regio’s staan op omvallen en hebben nog maar genoeg geld in kas om een paar dagen vooruit te kunnen. Dat blijkt uit cijfers van kredietbureau Expert RA, waarover The Moscow Times schrijft.

In sommige gebieden zit er nog slechts enkele honderdduizenden dollars in de pot. Zo had de regio Archangelsk, in het noordwesten van het land, begin september nog maar 50 miljoen roebel (ongeveer 620.000 dollar) op de bank – amper 0,03 procent van de jaarbegroting. In Kalmukkië was het nog erger: daar stond 40 miljoen roebel (rond de 500.000 dollar) op de rekening, goed voor slechts 0,01 procent van het jaarbudget.

Tekorten rijzen de pan uit

Ook in grotere regio’s als Moermansk, Novosibirsk, Toela en Jaroslavl zijn de muntjes zo ongeveer op. Er kunnen nog maar een paar dagen aan betalingen worden overgemaakt. Als er niks gebeurt, dan kunnen ambtenaren, ondernemers en andere partijen fluiten naar hun geld.

In de eerste helft van 2024 kampte Rusland al met een regionaal begrotingstekort van bijna 400 miljard roebel (zo’n 5 miljard dollar). Eind september was dat tekort bijna verdubbeld naar 9 miljard dollar. Volgens deskundigen komt dat vooral door dalende belastinginkomsten en stijgende uitgaven, mede door de oorlog in Oekraïne.

Docenten en ondernemers de dupe

De gevolgen voor de bevolking zijn groot. In twaalf regio’s krijgen docenten dit jaar minder salaris en lokale overheden willen hogere belastingen voor het midden- en kleinbedrijf en voor autobezitters doorvoeren.

Econoom Natalia Zubarevich waarschuwt dat het einde nog niet in zicht is: “De situatie met de regionale begrotingen is ernstig en zal tegen het einde van het jaar alleen maar verslechteren.”