Onlinebank Revolut bereikt 1 miljoen klanten in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Onlinebank Revolut groeit snel in Nederland. De bank heeft hier naar eigen zeggen inmiddels een miljoen klanten, heeft Revolut dinsdag bekendgemaakt. Bijna 60 procent van de Nederlandse klanten gebruikt de app maandelijks.

Het merendeel van de Nederlandse gebruikers gebruikt Revolut niet voor hun primaire bankzaken, maar de bank probeert klanten meer te verleiden om hun dagelijkse betalingen met Revolut te doen en hun salaris daar te laten storten. Sinds ruim een jaar is het ook mogelijk om een Nederlandse IBAN te krijgen bij de bank.

De bank trekt met name relatief jonge bankgebruikers tussen de 18 en 40 jaar, vertelt Wiktor Stopa, die gaat over de groei in West-Europa bij Revolut. Veel van hen hebben naast een rekening bij Revolut ook nog een rekening bij een andere bank en gebruiken Revolut bijvoorbeeld als ze op reis zijn, omdat het bij de bank makkelijk is om snel valuta te wisselen. Revolut was vorig jaar naar eigen zeggen de meest gedownloade bankapp in Nederland.

Nederland telt met ING, Rabobank en ABN AMRO een aantal grote gevestigde banken. Juist daarom ziet Revolut kansen op de Nederlandse markt. "In Duitsland is er al een grote sector van fintechbedrijven en uitdagende banken en is er veel meer concurrentie op dat vlak." Revolut wil sneller innoveren door te leren van andere Europese markten waar het bedrijf actief is. Zo berekent Revolut dagelijks spaarrentes door aan klanten in plaats van jaarlijks of maandelijks zoals andere banken doen.

Het concern werd in 2015 in het Verenigd Koninkrijk opgericht en zegt inmiddels wereldwijd ruim 50 miljoen klanten te hebben. In 2023 werden volgens de meest recente cijfers miljoenen extra klanten aangetrokken en schreef Revolut voor het derde jaar op rij zwarte cijfers.

In het VK lag Revolut recent nog onder vuur vanwege een omvangrijke fraudeclaim. Volgens de Britse financiële ombudsman zijn er veel fraudeklachten over het bedrijf, door het gemak waarmee oplichters kunnen toeslaan. Revolut zegt meerdere beveiligingsmaatregelen te hebben doorgevoerd.