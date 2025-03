Peiling: 1 op 10 verpleegkundigen niet hersteld van coronacrisis

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben na vijf jaar nog steeds last van de coronacrisis. Tien procent van de groep zegt niet voldoende te zijn hersteld van het werken in die periode, meldt Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) op basis van een peiling.

Aan het onderzoek deden ruim 1400 verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten mee. Van de ondervraagden had een kwart fysieke of mentale hulp nodig na het werken tijdens de coronatijd. Van hen zegt 43 procent daarna niet genoeg te hebben kunnen herstellen.

Volgens V&VN-voorzitter Bianca Buurman zijn de gevolgen van de coronacrisis nog steeds merkbaar. "Zorgprofessionals hebben lange tijd op de toppen van hun kunnen gewerkt. Ze hebben veel mensen zien sterven, dat heeft enorme emotionele impact gehad. Sommigen zijn langdurig ziek geworden en hebben de zorg verlaten."

Een meerderheid van 54 procent van de ondervraagden zegt niet te weten of hun organisatie genoeg doet om een volgende pandemie aan te kunnen. "Daar word ik niet vrolijk van", aldus Buurman. "Bij dat proces moeten verpleegkundigen en verzorgenden juist betrokken worden! Door de werkgever en ook vanuit de overheid."

Verder hamert ze erop dat er een verpleegkundige in het Outbreak Management Team (OMT) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zou moeten zitten. "Dat is heel hard nodig, want diegene zou bij uitstek geschikt zijn de stem van de verpleegkundigen en verzorgenden te vertegenwoordigen als het gaat om voorbereidingen op een mogelijk nieuwe pandemie."