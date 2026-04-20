Onlinegokmarkt fors gekrompen; illegaal aanbod lijkt te groeien

door anp
maandag, 20 april 2026 om 16:07
anp200426129 1
DEN HAAG (ANP) - De onlinegokmarkt is in het afgelopen jaar fors gekrompen. Dat meldt de Kansspelautoriteit (Ksa) in zijn jaarverslag over 2025. Het aantal meldingen over het illegale aanbod is wel toegenomen, wat duidt op een vergroting van die markt.
De Ksa concludeert op basis van heffingen dat de markt met 18,5 procent gekrompen is. Dat komt volgens de autoriteit door beleidsmaatregelen die per oktober 2024 ingingen. Onder die maatregelen vielen het beperken van hoge inzetten en het verhogen van de kansspelbelasting.
Tegelijkertijd steeg het aantal meldingen over het illegale aanbod met 34 procent tot 2005. Omdat dit blijft stijgen, startte de Ksa met een project dat zich richt op het verstoren en frustreren van de infrastructuur die illegale aanbieders nodig hebben voor hun verdienmodel.
In het jaarverslag meldt de autoriteit verder dat het vijf boetes heeft opgelegd aan legale aanbieders. Zij betaalden in totaal 8,6 miljoen euro. Ook werden er vier boetes van in totaal 31,2 miljoen euro opgelegd aan illegale aanbieders.
POPULAIR NIEUWS

collage

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

131789778_m

Zo verbeter je je geheugen: vijf simpele trucs die écht werken

anp200426053 1

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

thumbs_b_c_b047b3ced804ea688e5b98371aa3239f

“Alleen eten in ruil voor seks: vrouwen in Gaza getuigen over chantage onder Hamas-regime”

IMG_3649

Vrouwen zijn in hun leven 850000 dollar duurder uit

Loading