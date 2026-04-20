Onlinegokmarkt fors gekrompen; illegaal aanbod lijkt te groeien

DEN HAAG (ANP) - De onlinegokmarkt is in het afgelopen jaar fors gekrompen. Dat meldt de Kansspelautoriteit (Ksa) in zijn jaarverslag over 2025. Het aantal meldingen over het illegale aanbod is wel toegenomen, wat duidt op een vergroting van die markt.

De Ksa concludeert op basis van heffingen dat de markt met 18,5 procent gekrompen is. Dat komt volgens de autoriteit door beleidsmaatregelen die per oktober 2024 ingingen. Onder die maatregelen vielen het beperken van hoge inzetten en het verhogen van de kansspelbelasting.

Tegelijkertijd steeg het aantal meldingen over het illegale aanbod met 34 procent tot 2005. Omdat dit blijft stijgen, startte de Ksa met een project dat zich richt op het verstoren en frustreren van de infrastructuur die illegale aanbieders nodig hebben voor hun verdienmodel.

In het jaarverslag meldt de autoriteit verder dat het vijf boetes heeft opgelegd aan legale aanbieders. Zij betaalden in totaal 8,6 miljoen euro. Ook werden er vier boetes van in totaal 31,2 miljoen euro opgelegd aan illegale aanbieders.