Frankrijk en Polen bouwen samen militaire satelliet

GDAŃSK (ANP) - Frankrijk en Polen gaan samen een communicatiesatelliet de ruimte in sturen voor de Poolse krijgsmacht. Polen wil er zeker van zijn dat zijn militairen met elkaar kunnen blijven communiceren als het zich moet verweren tegen bijvoorbeeld een Russische aanval.

Thales, Airbus en het Poolse Radmor gaan de satelliet bouwen. Het gaat om een andere tak van het Franse Thales dan die in Nederland is gevestigd.

Sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog is de aandacht voor satellietcommunicatie voor de strijdkrachten gegroeid. Zo bleken zowel Oekraïense als Russische militairen afhankelijk van het Starlink-netwerk van Elon Musk en kwetsbaar wanneer dat niet werkte. Europa wil onafhankelijk worden van Musk en van anderen waar het niet van op aan denkt te kunnen.

Kunstmaan

De nieuwe Pools-Franse satelliet "gaat de strijdkrachten beveiligde communicatie bieden", zeggen de drie bedrijven. Contact via de kunstmaan, die op een vast punt boven de aarde meedraait, werkt wel trager dan bijvoorbeeld Starlink.

De samenwerking werd maandag beklonken tijdens een bezoek van de Franse president Macron.