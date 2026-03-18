Onlinewoonwinkel Fonq krijgt uitstel van betaling

UTRECHT (ANP) - Het bedrijf achter de onlinewoonwinkel Fonq heeft uitstel van betaling gekregen. Fonq Groep vroeg het verzoek dinsdag aan. De rechtbank in Utrecht heeft het uitstel verleend en twee bewindvoerders aangesteld, werd woensdag bekend.

Het is nog onduidelijk wat het uitstel betekent voor de toekomst van het bedrijf. De webshop is nog actief, maar het lijkt niet meer mogelijk te zijn om producten te kopen. "Deze winkel kan momenteel geen betalingen accepteren", is na bestelling te lezen bij de afrekenpagina.