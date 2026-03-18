Onlinewoonwinkel Fonq krijgt uitstel van betaling

Economie
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 8:27
UTRECHT (ANP) - Het bedrijf achter de onlinewoonwinkel Fonq heeft uitstel van betaling gekregen. Fonq Groep vroeg het verzoek dinsdag aan. De rechtbank in Utrecht heeft het uitstel verleend en twee bewindvoerders aangesteld, werd woensdag bekend.
Het is nog onduidelijk wat het uitstel betekent voor de toekomst van het bedrijf. De webshop is nog actief, maar het lijkt niet meer mogelijk te zijn om producten te kopen. "Deze winkel kan momenteel geen betalingen accepteren", is na bestelling te lezen bij de afrekenpagina.
POPULAIR NIEUWS

174771581_m

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

174014872_m

Stress in de vroege kindertijd laat diepe sporen na: de hersen-darm-as uitgelegd

gandr-collage

Dodelijke meningitis-uitbraak in op Engelse Universiteit: hoe kwetsbaar is Nederland?

images

Vrouw die succesvol boek schreef over rouwverwerking na de dood van haar man, blijkt hem te hebben vermoord

0c2214b4-c592-4dd7-a306-3d620638b507_feb48d5b

Robot opgepakt na opstootje met oudere vrouw, zie beelden

33626889_m (1)

Last van burenlawaai? Zo maak je je huis een stuk stiller

