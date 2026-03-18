Honkballers Venezuela winnen World Baseball Classic na zege op VS

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 8:23
anp180326074 1
MIAMI (ANP/AFP) - De honkballers van Venezuela hebben in de finale van de World Baseball Classic verrassend gewonnen van de Verenigde Staten: 3-2. Het betekende voor het Zuid-Amerikaanse land de eerste eindzege ooit op het officieuze wereldkampioenschap. De finale in Miami verliep op verschillende vlakken onder hoogspanning.
Een behoorlijk deel van het met ruim 36.000 fans uitverkochte stadion was aanhanger van Venezuela. Dat was te horen tijdens het uitjouwen van de Amerikaanse vedettes voor het duel. Het team van de VS was bestempeld als 'dreamteam' vanwege alle sterren die meededen. De wedstrijd was extra beladen vanwege de ontvoering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro door de VS eerder dit jaar.
Een groot deel van de wedstrijd had Venezuela de leiding. Dankzij een homerun van Bryce Harper brachten de VS de stand in de achtste inning van 2-0 naar 2-2. Maar in de negende inning bezorgde Eugenio Suárez Venezuela alsnog de zege.
174771581_m

174014872_m

gandr-collage

images

0c2214b4-c592-4dd7-a306-3d620638b507_feb48d5b

33626889_m (1)

