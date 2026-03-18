Maaltijdboxbezorger HelloFresh verwacht opnieuw minder omzet

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Maaltijdboxbezorger HelloFresh verwacht dat de omzet in 2026 voor het tweede jaar op rij daalt. Volgens het Duitse bedrijf verloopt het herstel van de markt voor kant-en-klaarmaaltijden traag, terwijl winterweer aan het begin van het jaar heeft geleid tot geannuleerde leveringen.

HelloFresh voorziet dat de omzet dit jaar met 6 procent krimpt. Marktkenners rekenden op een daling van 3,5 procent. Ook de operationele winst, die naar verwachting tussen de 375 miljoen en 425 miljoen euro uitkomt, valt lager uit dan verwacht. Hoewel de grootste operationele problemen zijn opgelost, blijven minder klanten terugkomen en haken nieuwe klanten sneller af. Dat zet de resultaten onder druk, aldus het bedrijf.

Aan het begin van het jaar zorgden sneeuwstormen voor afgezegde bezorgingen, terugbetalingen aan klanten en hogere productiekosten, vooral op de Amerikaanse markt. Het bedrijf waarschuwde eerder al dat de winstgevendheid aan het begin van 2026 werd geraakt door extreme weersomstandigheden.