Onrust op beurzen stuwt winst zakenbank Goldman Sachs

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De onrust op de wereldwijde aandelenbeurzen door de importheffingen van president Donald Trump heeft in het tweede kwartaal de winst van de bekende zakenbank Goldman Sachs aangejaagd. De Wall Street-bank boekte een nettowinst van 3,5 miljard dollar, wat een vijfde meer is dan een jaar eerder. Daarbij deden vooral de aandelenhandelaren van Goldman Sachs goede zaken.

Bij de aandelenhandel zag Goldman Sachs de inkomsten met 36 procent stijgen tot het kwartaalrecord van 4,3 miljard dollar. Ook met de handel in obligaties, valuta en grondstoffen werd meer geld binnengehaald door de bank. Dat geldt ook voor het adviseren bij beursgangen, fusies en overnames. Bij de vermogensbeheerdivisie daalde de omzet licht.

De totale baten stegen op jaarbasis met 15 procent tot 14,6 miljard dollar. Topman David Solomon sprak van sterke resultaten. Ook andere grote banken in de Verenigde Staten profiteerden afgelopen kwartaal van de sterke koersschommelingen op de aandelenmarkten.