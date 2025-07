Tourpeloton vertrokken voor elfde etappe

TOULOUSE (ANP) - De renners in de Tour de France zijn om 13.50 uur begonnen aan de elfde etappe, een rit met start en finish in Toulouse. Een dag na de eerste rustdag wacht het peloton een rit over 156 kilometer met een lastige finale. In de laatste 45 kilometer liggen vier hellinkjes. De laatste, met de top op een kleine 9 kilometer voor de finish, is de lastigste.

Het lijkt een rit voor een groep vroege vluchters. Een dag voordat in de Pyreneeën de eerste zware bergrit wordt verreden, houden de klassementsrenners zich wellicht koest.

De Ier Ben Healy draagt voor het eerst de gele trui. De Sloveen Tadej Pogacar staat tweede in het algemeen klassement op 29 seconden van Healy, gevolgd door de Belg Remco Evenepoel en de Deen Jonas Vingegaard.

De finish wordt verwacht rond 17.15 uur.