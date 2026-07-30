Onrust op energiemarkt jaagt winst Shell omhoog

LONDEN (ANP) - Olie- en gasconcern Shell heeft in het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt als gevolg van de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De winst kwam in het tweede kwartaal uit op 9,8 miljard dollar (8,6 miljard euro), vergeleken met 6,9 miljard dollar in het voorgaande kwartaal, maakte het concern donderdag bekend.

Shell had eerder al gezegd dat de resultaten uit de oliehandel aanzienlijk hoger zouden uitvallen door de onrust op de energiemarkt. Shell-topman Wael Sawan spreekt van "zeer sterke resultaten in opnieuw een kwartaal waarin de wereldwijde energiemarkten ernstig werden verstoord."

Wel is de gasproductie van Shell flink gedaald door de schade aan een groot gascomplex van het bedrijf in Qatar door een Iraanse aanval in maart.