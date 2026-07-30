Dsm-firmenich positiever over omzetgroei dit jaar

MAASTRICHT (ANP) - Gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich is iets positiever geworden over de omzetgroei in 2026, meldt het Nederlands-Zwitserse concern. Topman Dimitri de Vreeze sprak van een goede, door volume gedreven groei in de eerste zes maanden van het jaar in alle bedrijfsonderdelen.

De omzet kwam in het eerste halfjaar uit op 4,66 miljard euro, tegen 4,64 miljard euro een jaar eerder. De vergelijkbare omzet van de bestaande activiteiten, zonder de verkopen van overgenomen of afgestoten onderdelen, steeg met 5 procent in de eerste jaarhelft en met 6 procent in het tweede kwartaal.

Het concern verwacht nu dat de omzetgroei over het hele jaar, op vergelijkbare basis, aan de bovenkant van de doelstelling van 2 tot 4 procent zal liggen. Het bedrijf gaat er daarbij van uit dat het conflict in het Midden-Oosten ook in de tweede helft van het jaar een beperkte impact zal hebben. De kostenstijgingen door het conflict verwacht het bedrijf op te vangen met kostenbesparingen en prijsaanpassingen.

Make-up

Dsm-Firmenich verkocht de afgelopen jaren veel bedrijfsonderdelen om zich volop te richten op grondstoffen die terechtkomen in consumentenproducten zoals make-up, parfum en voedingssupplementen. Ook verkocht het bedrijf dit jaar de diervoedingstak. Het concern heeft nu drie bedrijfsonderdelen: Parfumerie & Schoonheid, Smaak, Textuur & Gezondheid en Gezondheid, Voeding & Verzorging.

Het eerder dit jaar aangekondigde actieplan van het bedrijf, gericht op het versnellen van de omzetgroei en het verbeteren van de marges van de overgebleven onderdelen, ligt volgens De Vreeze "volledig op schema". De nettowinst uit voortgezette activiteiten nam in de eerste jaarhelft toe van 197 miljoen euro tot 225 miljoen euro.