ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sancties voor president Colombia om cocaïnestroom naar VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 21:44
anp241025188 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben strafmaatregelen opgelegd aan de Colombiaanse president Gustavo Petro. Volgens de Amerikanen weigert Petro de cocaïnestroom vanuit zijn land naar de VS te stoppen. Ook Petro's vrouw en zoon en minister Armando Benedetti van Binnenlandse Zaken zijn doelwit van de niet-gespecificeerde sancties.
"Sinds president Gustavo Petro aan de macht is, is de cocaïneproductie in Colombia geëxplodeerd tot het hoogste niveau in decennia. De Verenigde Staten worden overspoeld en Amerikanen worden vergiftigd", aldus minister van Financiën Scott Bessent. "President Petro heeft drugskartels laten floreren en weigerde deze activiteiten te stoppen."
Petro zei in een bericht op X dat hij juist al decennialang probeert de drugshandel te bestrijden. "De jarenlange, effectieve strijd tegen drugshandel heeft me deze maatregel opgeleverd van de regering van het land dat we zo veel hebben geholpen om zijn cocaïnegebruik te stoppen", schreef Petro. "Een complete paradox."
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

Loading