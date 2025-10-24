Sancties voor president Colombia om cocaïnestroom naar VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben strafmaatregelen opgelegd aan de Colombiaanse president Gustavo Petro. Volgens de Amerikanen weigert Petro de cocaïnestroom vanuit zijn land naar de VS te stoppen. Ook Petro's vrouw en zoon en minister Armando Benedetti van Binnenlandse Zaken zijn doelwit van de niet-gespecificeerde sancties.

"Sinds president Gustavo Petro aan de macht is, is de cocaïneproductie in Colombia geëxplodeerd tot het hoogste niveau in decennia. De Verenigde Staten worden overspoeld en Amerikanen worden vergiftigd", aldus minister van Financiën Scott Bessent. "President Petro heeft drugskartels laten floreren en weigerde deze activiteiten te stoppen."

Petro zei in een bericht op X dat hij juist al decennialang probeert de drugshandel te bestrijden. "De jarenlange, effectieve strijd tegen drugshandel heeft me deze maatregel opgeleverd van de regering van het land dat we zo veel hebben geholpen om zijn cocaïnegebruik te stoppen", schreef Petro. "Een complete paradox."