Ontbijtgranenmaker Holie mag reclame maken met eigen suikerscore

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 12:56
anp150825126 1
AMSTERDAM (ANP) - Holie's Sugar-Score is geen misleidende reclame, heeft de kortgedingrechter in Amsterdam geoordeeld. Ontbijtgranenproducent Holie mag de zelfbedachte suikerscore daarom gebruiken in reclames.
De Belgische rivaal Lotus Bakeries daagde het Nederlandse bedrijf eerder voor de rechter om diens reclamecampagne waarbij ontbijtgranen van verschillende merken worden beoordeeld met de letters A, B of C. Nākd.- en TREK-repen van Lotus kregen van Holie een C, wat zou betekenen dat ze meer dan 10 procent suiker bevatten. Holie's eigen repen scoorden een A, goed voor 0 tot 5 procent suiker.
Lotus betoogde dat de campagne misleidend is en daarmee ongeoorloofde vergelijkende reclame. De letters met bijbehorende kleuren zouden suggereren dat producten met een A gezond zijn en die met een C ongezond. De rechter ziet dat anders. Die oordeelde dat het voor de consument voldoende duidelijk is dat het om het suikergehalte in het product gaat en dat het geen voedings- of gezondheidsclaim is.
