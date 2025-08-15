Grote zorgen bij Ocean Cleanup over uitblijven plasticakkoord

GENÈVE (ANP) - The Ocean Cleanup maakt zich "grote zorgen" over het uitblijven van een akkoord bij de VN-plastictop. "Nu de toekomst van het verdrag onzeker is, riskeren we het momentum te verliezen voor deze unieke kans en riskeren we de strijd te verliezen", aldus de organisatie van de Nederlander Boyan Slat.

"Plasticvervuiling blijft mariene ecosystemen verwoesten", stelt de organisatie. "En elke vertraging betekent dat er meer plastic in onze rivieren en oceanen terechtkomt. Hoewel we de complexiteit van de wereldwijde consensus begrijpen, staat er ook veel op het spel - voor onze gezondheid, onze oceaan en onze toekomst."

The Ocean Cleanup dringt er bij de onderhandelaars op aan om "met hernieuwde vastberadenheid en een gezamenlijke inzet voor ambitieuze oplossingen terug aan de onderhandelingstafel te gaan zitten."

De 185 landen kwamen tijdens de top in Genève niet tot een akkoord om een bindend internationaal verdrag over de bestrijding van plasticvervuiling op te stellen.