Unilever teleurgesteld over uitblijven akkoord over plastic

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 12:57
LONDEN (ANP) - Voedings- en verzorgingsmiddelenbedrijf Unilever is "teleurgesteld" over het uitblijven van een bindend internationaal verdrag tegen plasticvervuiling op de VN-top in Genève. "Deze gesprekken moeten leiden tot concrete actie. Gecoördineerde regelgeving is noodzakelijk om de complexiteit en kosten voor bedrijven te verminderen en het vertrouwen voor investeringen in oplossingen te vergroten", vindt Rebecca Marmot, directeur duurzaamheid en corporate affairs.
Unilever stelde zelf vorig jaar de doelen voor het verminderen van het plasticgebruik naar beneden bij. Eerst zou het bedrijf achter merken als Axe, Knorr en Dove al dit jaar het verbruik van nieuw plastic hebben gehalveerd, maar dat paste het aan naar een vermindering van 30 procent in 2026. Voor 2024 staat een vermindering van 23 procent ten opzichte van 2019 in het jaarverslag.
