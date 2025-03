Ontwikkelaar Pokémon Go verkoopt gametak aan Saudisch bedrijf

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De gametak van Niantic, het Amerikaanse softwarebedrijf achter onder meer de bekende game Pokémon Go, wordt overgenomen door de Saudische ontwikkelaar Scopely. Met de overname is een bedrag van 3,5 miljard dollar gemoeid, heeft dat laatste bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Naast Pokémon Go neemt Scopely ook de games Pikmin Bloom en Monster Hunter Now over van Niantic, evenals de teams die aan deze spellen werken. Persbureau Bloomberg meldde vorige maand al dat een deal tussen de twee bedrijven eraan zat te komen.

Pokémon Go werd na de lancering in 2016 een wereldwijde hit. Met de game kunnen spelers wandelend op straat Pokémon vangen en ermee vechten. Het is de meest gedownloade en winstgevende augmented-reality-app ooit volgens Niantic. Met die technologie worden digitale beelden toegevoegd aan echte beelden via de camera's van spelers.

Scopely werd twee jaar geleden gekocht door Savvy Games Group, een dochteronderneming van het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië. Savvy werd gelanceerd met miljarden aan financiering om Saudi-Arabië te helpen transformeren tot een belangrijke plek voor de ontwikkeling van videogames.